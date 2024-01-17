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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر تشكيل مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

أعلن مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية اليوم التشكيل الجديد للمجلس 2024 – 2025 حيث تم اختيار الدكتور محمد حلمى، رئيس مجلس الأمناء، ووكيلين وهما المحاسب أيمن رضا، وكيلا للمجلس ورئيسا للجنة التنفيذية، وأحمد عبدالرؤوف.

وجاء تشكيل رؤساء لجان المجلس في دورة 2024-2025 كالآتي “ايمن رضا عبدالله رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الأمن والدفاع، والمهندس محمد عبد الغفار رئيس لجنة التعليم والثقافة، والدكتور محمد عبد الحميد رئيس لجنة الصحة والبيئة، والدكتور مجدي شرارة رئيس لجنة الشباب والرياضة، والسيد بسيوني رئيس لجنة التموين، والمهندس محمد سامي الهلالي رئيس لجنة النقل، واماني عبد الحافظ رئيس لجنة المرأة والمهندس حمدي عثمان رئيس لجنة الدينية و التكافل”.

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وجاءت عبير عبد العزيز رئيسا للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة والمهندس محمود سلطان رئيس لجنة المتابعة وعبد الرحمن محمد رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات والمهندس زكريا عبد الملك رئيس لجنه تنمية الموارد و الأشراف على دار المناسبات.

ومن جانبه ترأس المجلس المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، انعقاد الجلسة الافتتاحيه بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان رئيس وأكد بأن جهاز المدينة يقوم باتخاذ كافة الاجراءات الخدمية لسكان المدينة فى إطار التعاون المشترك بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء.

الإحتياجات الخاصة التعاون المشترك الشباب والرياضة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية جهاز مدينة العاشر من رمضان جهاز تنمية مدينة العاشر ذوي الاحتياجات الخاصة

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