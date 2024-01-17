عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقف بايدن من الأزمة الفلسطينية يثير المخاوف في الداخل والخارج

صدى البلد

خضع نهج الرئيس جو بايدن تجاه الأزمة الفلسطينية المستمرة للتدقيق، حيث أعرب المنتقدون عن مخاوفهم بشأن موقفه الذي يبدو غير مبالٍ تجاه معاناة الفلسطينيين. في المائة يوم الماضية، أفادت منظمة إنقاذ الطفولة أن عشرة آلاف طفل فلسطيني فقدوا حياتهم، ومع ذلك فإن بيان بايدن الأخير الذي تناول الوضع لم يشير إلا بالقليل إلى محنتهم.

 

ووفقا لمقال إدوارد لوس، في فاينانشال تايمز، على الرغم من الضغوط المتزايدة، ركز رد بايدن في المقام الأول على الدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، مما أثار انتقادات من مختلف الجهات. وأعرب الديمقراطيون التقدميون، إلى جانب بعض الحلفاء المؤثرين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك السيناتور كريس كونز، عن استيائهم من موقف بايدن الصامت. حتى أن كونز اقترح أن على الولايات المتحدة أن تفكر في وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وهو خروج كبير عن الدعم التقليدي الذي لا يتزعزع.

 

يقول الخبراء إن إحجام بايدن عن اتخاذ موقف أقوى ينبع من علاقاته التاريخية ودعمه الثابت لإسرائيل. وبينما يزعم مسؤولو البيت الأبيض أن بايدن يعمل بشكل خاص على كبح جماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يشير النقاد إلى استمرار المساعدات العسكرية وعدم وجود ضغط واضح على إسرائيل كدليل على عكس ذلك.

 

يُنظر إلى مشاعر بايدن العميقة تجاه إسرائيل، والتي تطورت على مدى سنوات من المشاركة السياسية، على أنها حجر عثرة أمام تبني نهج أكثر حزما. ويقول النقاد إن المشهد الجيوسياسي قد تغير بشكل كبير منذ الأيام السياسية الأولى لبايدن، وأن الظروف الحالية تتطلب إعادة تقييم الدعم الأمريكي لإسرائيل.

 

يثير الصراع المستمر تساؤلات حول مدى استعداد بايدن للاستفادة من المساعدات العسكرية للتأثير على تصرفات إسرائيل. ويقول المنتقدون إن ربط شروط بالمساعدات يمكن أن يمارس ضغوطا كبيرة على نتنياهو وربما يؤدي إلى تحول في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

 

مع تطور الوضع، يواجه بايدن توازنًا دقيقًا بين دعم التحالفات التقليدية والاستجابة للمخاوف المتزايدة داخل قاعدته السياسية. وكلما طال أمد الأزمة وبقاء نتنياهو في السلطة، كلما أصبح من الصعب على بايدن أن يتنقل بين الديناميكيات المعقدة في الشرق الأوسط مع الحفاظ على مكانته السياسية في الداخل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبدالعزيز

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

ترشيحاتنا

مهددا إسرائيل.. وزير خارجية لبنان: الصواريخ ستتساقط على كل مكان

برأت العوضي من الخيانة| تامر أمين: «وحش الكون اتطلقت.. ومفيش حب بيدوم»

تحذير من حرب إقليمية كبرى| ماذا دار بين الرئيس السيسي ووزير خارجية اليونان؟

الجامع الأزهر يلقي الضوء على مكانة الأشهر الحرم في الإسلام

حكم الخلع في المحكمة.. داعية: وقوعه دون رضا الزوج حرام.. و«الجمل»: لا يشترط موافقته

«فكر أولا ثم تحدث».. زيلينسكي يرد على تصريحات ترامب بشأن إنهاء حرب أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا فضحتها.. لقطات لقيام نائبة نيوزيلندية بسرقة حقيبة من أحد المتاجر

بعد طلاق «العوضي وياسمين» .. ريهام حجاج تتصدّر التريند لهذا السبب |تفاصيل

بعد بوست الخيانة.. شاهد الرومانسية في صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ