موقف بايدن من الأزمة الفلسطينية يثير المخاوف في الداخل والخارج

خضع نهج الرئيس جو بايدن تجاه الأزمة الفلسطينية المستمرة للتدقيق، حيث أعرب المنتقدون عن مخاوفهم بشأن موقفه الذي يبدو غير مبالٍ تجاه معاناة الفلسطينيين. في المائة يوم الماضية، أفادت منظمة إنقاذ الطفولة أن عشرة آلاف طفل فلسطيني فقدوا حياتهم، ومع ذلك فإن بيان بايدن الأخير الذي تناول الوضع لم يشير إلا بالقليل إلى محنتهم.

ووفقا لمقال إدوارد لوس، في فاينانشال تايمز، على الرغم من الضغوط المتزايدة، ركز رد بايدن في المقام الأول على الدعوة إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، مما أثار انتقادات من مختلف الجهات. وأعرب الديمقراطيون التقدميون، إلى جانب بعض الحلفاء المؤثرين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك السيناتور كريس كونز، عن استيائهم من موقف بايدن الصامت. حتى أن كونز اقترح أن على الولايات المتحدة أن تفكر في وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل، وهو خروج كبير عن الدعم التقليدي الذي لا يتزعزع.

يقول الخبراء إن إحجام بايدن عن اتخاذ موقف أقوى ينبع من علاقاته التاريخية ودعمه الثابت لإسرائيل. وبينما يزعم مسؤولو البيت الأبيض أن بايدن يعمل بشكل خاص على كبح جماح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يشير النقاد إلى استمرار المساعدات العسكرية وعدم وجود ضغط واضح على إسرائيل كدليل على عكس ذلك.

يُنظر إلى مشاعر بايدن العميقة تجاه إسرائيل، والتي تطورت على مدى سنوات من المشاركة السياسية، على أنها حجر عثرة أمام تبني نهج أكثر حزما. ويقول النقاد إن المشهد الجيوسياسي قد تغير بشكل كبير منذ الأيام السياسية الأولى لبايدن، وأن الظروف الحالية تتطلب إعادة تقييم الدعم الأمريكي لإسرائيل.

يثير الصراع المستمر تساؤلات حول مدى استعداد بايدن للاستفادة من المساعدات العسكرية للتأثير على تصرفات إسرائيل. ويقول المنتقدون إن ربط شروط بالمساعدات يمكن أن يمارس ضغوطا كبيرة على نتنياهو وربما يؤدي إلى تحول في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

مع تطور الوضع، يواجه بايدن توازنًا دقيقًا بين دعم التحالفات التقليدية والاستجابة للمخاوف المتزايدة داخل قاعدته السياسية. وكلما طال أمد الأزمة وبقاء نتنياهو في السلطة، كلما أصبح من الصعب على بايدن أن يتنقل بين الديناميكيات المعقدة في الشرق الأوسط مع الحفاظ على مكانته السياسية في الداخل.