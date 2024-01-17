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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الخاصة .. المصروفات الدراسية لكليات الطب

تنسيق
تنسيق

انطلق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 التيرم الثاني، حيث تم فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات، وذلك للعام الجامعي 2023-2024، بذات الحدود الدُنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت  13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين.

 

 

وتساءل عدد كبير من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي عن الجامعات الأهلية 2023 من حيث التنسيق ومصروفات الجامعات الأهلية 2023.

الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني 2024

وأوضح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكليات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا الخاصة الفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم للجامعات الخاصة والأهلية.

الالتحاق بكلية طب الأسنان بالجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني

ويحاول عدد كبير من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق التقديم بكليات القمة وبالتحديد كلية طب الأسنان بسبب مجموعهم ويعقدون آمالاً كبيرة على الجامعات الأهلية، لدراسة الطب والحصول علي لقب دكتور.

تنسيق كلية الطب بـ تنسيق الجامعات الأهلية 2024

 التقديم لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2024يكون متاحًا في الموعد المعلن لجميع الطلاب، من خلال موقع كل جامعة.

الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان

سجل  الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان فى في تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024 بجامعة النيل الأهلية والمصرية للتعلم الإلكترونى والجامعة الفرنسية بالقاهرة وجامعة المنصورة الجديدة 78% و76% للقبول بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و74 % للقبول بجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة شرق بور سعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

مصاريف كليات طب الأسنان بتنسيق الجامعات الأهلية

مصروفات كلية الطب بـ جامعة الإسكندرية الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الإسكندرية الأهلية 130 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة الجلالة 

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة الجلالة  107 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان بـ جامعة أسيوط 75 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة بنها الأهلية 115 ألف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية 2023 

مصروفات كلية طب الأسنان بـ الإسماعيلية الأهلية 105 آلاف جنيه في السنة.

مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة بني سويف الجديدة الأهلية 2023 

مصروفات كلية طب الفم والأسنان ببرنامج الطب والجراحة بـ جامعة بني سويف الأهلية 70 ألف جنيه.

 

 

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