التصريح بدفن جثتين عقب إلقاء مجهولين لهما أمام مشرحة بأسوان

أمرت جهات التحقيق بدفن الجثتين اللتين تم العثور عليهما أمس أمام مشرحة ادفو العمومية شمال أسوان عقب قيام مجهولين بإلقائهما، وفروا هاربين، وذلك بعد التصريح بدفنهما.

وتبين من التحريات التي أجرتها المباحث، أنهما لقيا مصرعهما إثر نشوب تبادل إطلاق النار مع عدد من الأشخاص بطريق إدفو/ مرسى علم شمال أسوان.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين أمام المشرحة التابعة لدائرة المركز حيث قام مجهولون بتركهما وفروا هاربين بالسيارة التى كانوا يستقلونها.

وتكثف الجهات المعنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

حادث

وتبين أن أسماء الجثتين عاطف ا. ا 38 سنة من قرية السمطا بقنا، ومحمد. ك. س 19 سنة من نجع سبيل العرب بكوم أمبو شمال أسوان، وأن الجثتين مصابتان بطلقات نارية.