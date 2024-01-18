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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيفي عبده
فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو جديدًا لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألقت فيفي عبده، مرتديه قميص ستان باللون الزيتي ذا تصميم بسيط وأنيق ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت فيفي عبده، في المكياج على الألوان المميزة والصاخبة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت فيفي عبده، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وعلقت فيفي عبده، على الفيديو قائلة ( اللي يحبني أدلعوا واللي يكرهني أخلعوا وده آخر كلام عندي)

وإليكم صور فيفي عبده:

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