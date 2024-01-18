ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

نشرت الفنانة هنادي مهنا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هنادي مهنا، مرتدية قميصة بسيطا وناعما باللون الأبيض، ونسقت معه توب باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنادي مهنا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج للشفاه.

كما اختارت هنادي مهنا، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز ورفع خصلات بسيطة لتظهر ملامحها.

وإليكم صور هنادي مهنا