أبو عاصي: نحتاج لخطاب ديني روحي حتى يحل أزمات الناس

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أنه يريد خطاب ديني روحي يحل أزمات الناس، وفي الوقت نفسه خطاب مادي يجعل الناس يعملون وينتجون.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يريد خطاب ديني ينصف المرأة، مشيرًا إلى أن العالم الغربي أكثر رفضهم للدين الإسلامي هو لقضايا المرأة وللحديث عنها طوال الوقت بأنها أخرجت آدم من الجنة وأنها الشر كله وأس البلاء.

أن لا يكون خطابًا محليًا

وأكد أنه يجب تجديد الخطاب الديني في قضايا المرأة وفي الأسرة للحفاظ على الأولاد وللعالم الذي يستمع إلى مصر والأزهر محور الإسلام في العالم كله وأن لا يكون خطابًا محليًا ولا بيئيًا ولا محكمومًا بقرية.