أبو عاصي: تجديد الخطاب الديني لا يقتصر على المؤسسة الدينية

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن تجديد الخطاب الديني لا يقتصر على المؤسسة الدينية فنحن بحاجة لعلماء الاجتماع والنفس والاقتصاد والإعلام حتى نتفق مع خطاب ديني ملائم للعقل.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان مجمع البحوث في الأزهر يستدعي علماء فلك وأطباء وعلماء جولوجيا وغيرهم، مؤكدًا أن أول خطوة في تجديد الخطاب الديني هي ورشة يدعا لها العلماء من كل التخصصات ومنها نحدد المقصود من تجديد الخطاب الديني.

تجديد الخطاب الديني

وأشار إلى أنه حتى الآن نجد اسئلة للوعاظ حول البنوك وفوائدها والوعاظ يردون بالرد القديم فأين تجديد الخطاب الديني؟، مستدلا بقوله تعالى "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ"، أي بأخذ الزيادة.