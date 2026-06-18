القبض على شخص هدد آخر بسلاح أبيض بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على أخر بالسب وتهديده بسلاح أبيض بسوهاج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15/ الجارى تبلغ لمركز شرطة المراغة بسوهاج من (مدرس - مقيم بذات الدائرة) بتضرره من الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بسلاح أبيض لخلافات الجيرة بينهما.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز) ، وضبط بحوزته (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى") ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.