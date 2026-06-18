تعاطوا مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لطفلين فى حالة عدم اتزان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله طفلين فى حالة عدم إتزان والزعم بتعاطيهما للمواد المخدرة بالمنيا.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الطفلان الظاهران بمقطع الفيديو (مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة) وبسؤالهما أقرا أنه حال زيارتهما لصديقهما (مقيم بذات المركز) قام بإعطائهما سيجارة تحتوى على مواد مخدرة فقاموا بتدخينها وعقب إنصرافهما ظهرت عليهما أعراض عدم الإتزان.





أمكن ضبط الأخير ، وبسؤاله أيد ما سبق ، وأضاف بتحصله على السيجارة التى تحتوى المواد المخدرة من (شقيقه "له معلومات جنائية") ، "أمكن ضبطه" وضبط بحوزته (كمية لمخدرى "البودر ، الشابو" – بندقية خرطوش) ، وبمواجهته أيد ما سبق ، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.