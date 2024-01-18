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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غادة عبد الرازق تبدأ التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل حدث بالفعل

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن وجود جزء ثاني مسلسل "حدث بالفعل"، وذلك أثناء استضافتها في برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090.

وقالت غادة عبد الرازق: "إحنا عايزين حدث بالفعل جزء ثاني لغادة قصة تانية بس خمسات وهتبقى أقوى من الأول".

وأعلنت الشركة المنتجة تفاوضها مع غادة عبد الرازق لعمل جزء ثاني من مسلسل حدث بالفعل بقصص وحكايات مختلفة تدور في 45 حلقة وكل حكاية 5 حلقات.

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وكانت غادة عبد الرازق قد كشفت في وقت سابق عن إن بطلة حدوتة "تحت الحزام" الحقيقية مازالت حية حتى الآن.

وأوضحت غادة عبد الرازق: "حكاية تحت الحزام حقيقية، وجبناها من ملفات دكتور نفسي، وبطلتها لسه عايشة إلى الآن".


وأضافت: "القصة الحقيقية إنها عملت كل الأحداث دي، واللي يعرف دي الدكتور النفسي الخاص بها، وهو ميقدرش يبلغ لأنه متقبضش عليها".

وتابعت: "بطلتها عايشة مع ابنها وحفيدتها ومحدش عرف اللي هي عملته، وهي مش في مصر".

وتدور أحداث مسلسل  حكاية "تحت الحزام" وهي قصة حقيقية حدثت في الأردن، عن طبيب مريض نفسي، بطولة النجمة المصرية غادة عبد الرازق، يتميز بشخصية علياء، وهي أم ضعيفة نفسيًا ومتسلطة على ابنها، ويلعب دورها الفنان خالد أنور. تعاني علياء من اضطرابات معقدة ومظلمة، حيث يسيطر عليها حب التملك على ابنها وزوجته، وعندما تجد الأم أن ابنها بدأ يحب زوجته ويتعلق بها، تقوم باختطاف عروسه قبل أيام من الزفاف، وبدأت تتعرض للضغوط النفسية والتعذيب، تدخل الشخصيات في سلسلة من الأحداث الغامضة التي تظهر كيف يمكن للمريض النفسي أن يقوم بأفعال وينسى أنه قام بها.

وشارك في بطولة تحت الحزام كلًا من غادة عبد الرازق، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

مسلسل حدث بالفعل مكون من 5 حكايات مختلفة كل حكاية مكونة من 3 حلقات بمجموع الحلقات 15 حلقة يسرد قصص لأشخاص وأحداث حقيقية نقلًا عن مصادر ووثائق نفسية معتمدة.

ومسلسل حدث بالفعل من إنتاج مصري وإماراتي مشترك، ومن نوعية الإثارة والجريمة، ويتكون من قصص منفصلة كل قصة عبارة 3 حلقات، مأخوذة من قصص حقيقية حدثت في 9 دول عربية مختلفة.

جدير بالذكر أن غادة عبد الرازق تستأنف في الوقت الحالي تصوير مسلسل "صيد العقارب" والذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وبطولة محمد علاء ، أحمد ماهر، رياض الخولي وسيمون، وأحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطب، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ريم المصري، محمد نجاتي، كريم محجوب، ونخبه من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.

الفنانة غادة عبد الرازق حكاية تحت الحزام غادة عبد الرازق فاطمة مصطفى

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