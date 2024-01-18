أمطار وشبورة.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس

قدّمت الإعلامية هند النعسانى، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 18 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، ولكن هناك توقعات بوجود شبورة بالأماكن القريبة من المناطق الزراعية، وهناك فرص لـ سقوط الأمطار.



وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من أجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ومن شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما حذر خبراء هيئة الأرصاد من تقلبات الطقس بتأثير منخفض جوى، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 22 يناير، ويستمر لمدة 48 ساعة وتسيطر الأمطار على المحافظات الساحلية، وتصل إلى محافظات القاهرة الكبرى.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 13



الإسكندرية 21 - 12



الإسماعيلية 23 - 11



الغردقة 24 -15

المنيا 22- 6



أسوان 26 - 10



سوهاج 24 - 8

