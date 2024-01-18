عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار وشبورة.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس

أمطار
أمطار

قدّمت الإعلامية هند النعسانى، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 18 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".
 

txt

رياح محملة بالرمال والأتربة|الأرصاد: طقس اليوم يشهد أمطارا رعدية.. فيديو

txt

عواصف رملية وترابية بهذه المناطق اليوم ومفاجأة لسكان القاهرة


وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، ولكن هناك توقعات بوجود شبورة بالأماكن القريبة من المناطق الزراعية، وهناك فرص لـ سقوط الأمطار.
 

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من أجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ومن شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما حذر خبراء هيئة الأرصاد من تقلبات الطقس بتأثير منخفض جوى، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 22 يناير، ويستمر لمدة 48 ساعة وتسيطر الأمطار على المحافظات الساحلية، وتصل إلى محافظات القاهرة الكبرى.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 13


الإسكندرية 21  - 12


الإسماعيلية 23 - 11


الغردقة 24 -15

المنيا 22- 6

أسوان 26 - 10


سوهاج 24 - 8
 

درجات الحرارة الطقس حالة الطقس المحافظات صدى البلد الأرصاد هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

120 دقيقة بحث.. كيف سقطت المتهمة في سرقة سلاسل مايا شيحة الماسية

ترشيحاتنا

بيان عاجل من إسرائيل بشأن دفع حزب الله اللبناني بعيدًا عن الحدود

اختفاء المعتقليين الفلسطينيين.. مركز حقوقي يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار خطير

«استسلام لـ حماس».. بيان عاجل من إسرائيل عن وقف الحرب

مؤشرات كشفت الخلاف بين ياسمين عبدالعزيز والعوضي قبل الطلاق وقصة توقعات خبيرة الأبراج

وزير الري: مجهودات كبيرة فى حصر أملاك الوزارة وإزالة التعديات عليها

4 عقوبات قاسية تواجه إمبراطور الذهب ..تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ