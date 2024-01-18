«زين العابدين» يرأس اجتماع مجلس قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس

ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، اجتماع مجلس قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة ، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي للقطاع ، الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين ، الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين ، الدكتور تامر النادى مدير إدارة المنح والمشروعات ، الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى .

وخلال الاجتماع قامت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بعرض ملخص عن زيارة السفير الكورى للكلية لبحث سبل التعاون مع جامعة عين شمس ، كما قام مديرون الإدارات بعرض أهم انجازات إدارات القطاع علي مدار الـ4 سنوات الماضية ، كذلك تم مناقشة بعض النقاط لتطوير اداء الادارات.

وقبيل الاجتماع قام الدكتور محمد ضياء بجولة تفقدية بالقطاع ، وأكد أن العلاقات الدولية تعد ركيزة أساسية لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعة ، مؤكداً الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي في جامعة عين شمس في بناء جسور التواصل العلمي والثقافي بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الأخرى في بلدان العالم المختلفة .

وأضاف أن التعاون مع الجهات الخارجية ، وإقامة شراكات مع جامعات مرموقة يساعد جامعة عين شمس على تعزيز مكانتها العالمية ، كما يسهم في جذب كوكبة من الباحثين والطلاب المميزين ، كما يفتح آفاقًا جديدة للطلاب والأكاديميين لاستكشاف أفكار وأساليب جديدة.

يُذكر أنه تم إنشاء قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة عام 2020 بقرار من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق ، إدراكاً من إدارة الجامعة لتعاظم دورها وموقعها عالمياً، ورغبة في تطوير علاقاتها الدولية والتعاون الأكاديمي مع مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية المرموقة دولياً والسعي نحو اجتذاب المزيد من الطلاب الوافدين والأساتذة الزائرين.

ويتبع القطاع خمس إدارات هي (إدارة التعاون الدولي، إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين - إدارة المنح و المشروعات - إدارة رابطة خريجي جامعة عين شمس وإدارة التصنيف الدولي).