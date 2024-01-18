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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية فارس

محافظ أسوان أشرف
محافظ أسوان أشرف عطية

وجه محافظ أسوان أشرف عطية، بالالتزام بالبرامج الزمنية وتسريع وتيرة العمل بكافة قطاعات، العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


جاء ذلك خلال تفقد محافظ أسوان، اليوم /الخميس/ حزمة من المشروعات التي جرى تنفيذها داخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، والتي تضم 9 توابع.


وتفقد المحافظ - وفقا لبيان - محطة معالجة الصرف الصحي، نقطة الإسعاف، سكن كريم، المركز التكنولوجي لمجمع خدمات المواطنين، وموزع الكهرباء.. مشددا على ضرورة تلافي كافة الملاحظات التي يتم رصدها، مع تذليل العقبات والمشكلات أولا بأول. 


وأكد عطية أنه لن يتم السماح أو التهاون بأي تأخير، كما يتم استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الانتهاء من جميع المشروعات والبدء في دخولها التشغيل التجريبي لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية.
 

أسوان كوم أمبو محافظ أسوان قرية فارس اشرف عطية

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