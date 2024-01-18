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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فنان عالمي من أصل مصري: إسرائيل استخدمت الغذاء كسلاح في غزة

خالد عبد الله
خالد عبد الله

نشر الفنان المصري العالمي خالد عبد الله عبر موقع التغريدات العالمي “إكس”، تغريدة كشف فيها عن سوء الأوضاع في غزة. 

وقال خالد عبد الله: "بعد مرور أكثر من مائة يوم على الحرب، دمرت إسرائيل النظام الغذائي في غزة واستخدمت الغذاء كسلاح، كما يقول خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف: "في الوقت الحالي، كل  شخص في غزة جائع، ربع السكان يتضورون جوعا ويكافحون من أجل العثور على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، والمجاعة وشيكة، ولا تتلقى النساء الحوامل التغذية والرعاية الصحية الكافية، ما يعرض حياتهن للخطر، وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الأطفال دون سن الخامسة - 335,000 طفل - معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد مع استمرار تزايد خطر المجاعة". 

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وتضامن الممثل البريطاني من أصل مصري خالد عبد الله مع القضية الفلسطينية في العرض الخاص للموسم الأخير من مسلسل “The Crown” الذي أقيم منذ ساعات في لوس أنجلوس. 

وكتب خالد عبد الله على يديه عبارة بالإنجليزية تدعو لوقف إطلاق النار، أثناء تواجده على السجادة الزرقاء والتقاط الصور مع زملائه أبطال مسلسل The Crown  الذي يقدم فيه شخصية دودي الفايد حبيب الأميرة ديانا الذي توفي برفقتها في الحادث الشهير. 

خالد عبد الله The Crown Crown الأمم المتحدة القضية الفلسطينية دودى الفايد

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