موعد ومعلق مباراة مصر وغانا اليوم في كأس الأمم الإفريقية

تواجه مصر بقيادة مدربها روي فيتوريا مع غانا اليوم الخميس 18 يناير في مواجهة ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا.

يعد هذا اللقاء هو الخامس بين الفريقين في تاريخ مشاركاتهما بالبطولة الأفريقية.

تاريخيًا، التقى منتخب مصر مع منتخب غانا في أربع مباريات، حقق فيها فوزين وخسر واحدة، وانتهت إحدى المواجهات بالتعادل. كانت آخر مواجهة جمعت المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية عام 2017 في الجابون، حيث فاز منتخب مصر بهدف نظيف سجله محمد صلاح.

معلق مباراة مصر وغانا

تُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس afcon، وسيكون المعلق علي محمد علي هو المعلق الرسمي لهذه المباراة. يسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الأول في كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.