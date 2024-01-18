عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

مصر والتنقيب عن الذهب
مصر والتنقيب عن الذهب

ما زالت الأراضي المصرية تكشف عن محتوياتها وثرواتها من المعادن النفيسة التي تسعى الحكومة إلى الاستفادة منها لتسهيل حياة المواطنين وتحسين الحالة الاقتصادية للبلاد.

اكتشاف منجم ذهب ضخم

وفي هذا الإطار، كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات.

وأوضح أن منجم أبو مروات من المناجم الواعدة، حيث يحتوي على احتياطي استراتيجي يصل إلى 290 ألف طن، والذي سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.

وقال خلال حديثه لقناة "صدى البلد" مساء أمس، الأربعاء، إن إنتاج المنجم واعد وسيكون له مردود اقتصادي واضح، متابعا: “لدينا العديد من المناطق وتحتاج إلى العمل لكي نكتشفها”.

وشدد على أن شركات التنقيب مستمرة في عملها، معقبا: “لدينا إقبال من قبل الشركات العالمية على مجال التنقيب في الذهب، فهو مجال قوي وحيوي سيكون بمثابة بوادر خير لمصر”.

التنقيب عن الذهب

كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن توقيع عقد للتنقيب عن الذهب وغيره من المعادن مع شركة "أتون مايننغ" الكندية في منطقة "أبو مروات" بالصحراء الشرقية، وذلك بعد تحقيقها كشفا تجارياً للذهب بمنطقتي حمامة غرب ورودرين الواقعتين بامتياز أبو مروات في مساحة حوالي 58 كيلو مترا مربعا.

وأضافت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان، أمس الأربعاء، أن مصر وقعت أيضا عقدا للتنقيب عن الذهب مع شركة “إيه. كيه. إتش غولد” البريطانية للبحث عن الذهب على مساحة 350 كيلو مترا مربعا بمنطقتي بئر أسل وجبل الميت بالصحراء الشرقية، وذلك في إطار توسع الشركة البريطانية في الاستثمار في البحث عن الذهب في مصر بعد فوزها بعدد من المناطق في المزايدة العالمية للبحث عن الذهب بجولتيها الأولى والثانية.

txt

التموين تطالب بتسهيل إجراءات التنقيب عن الذهب.. فيديو

txt

استثمارات جديدة بملايين الدولارات| كيف تستفيد مصر من مزايدة التنقيب عن الذهب؟

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عقب التوقيع أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في منظومة عمل قطاع التعدين المصري ساهمت في جذب استثمارات الشركات العالمية للبحث عن الذهب والمعادن الثمينة، مشدداً على أهمية الإسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج إيجابية.

وبحسب بيان الوزارة، فقد أشاد مسئولو الشركتين بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً والمناخ الاستثماري الإيجابي بعد الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين كحافز مهم للاستثمار، مؤكدين على بذل الجهود للإسراع بضخ الاستثمارات والانطلاق بالأنشطة.

مكانة مصر واظهار المناجم

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، إن “التنقيب عن الذهب أخذ الفترة الأخيرة نشاطا ملحوظا، ونتمنى في المستقبل القريب كشفا تجاريا للمواقع التي تم إسنادها للشركات من فترة لرفع حصيلة مصر من المواقع التي تحولت من استكشاف لتعدين ومن موقعين إلى ثلاثة وأربعة”.

وأوضح بخيت، في تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد"، أنه كل زادت هذه المواقع التي تتحول من التنقيب إلى الاستكشاف، كلما يكون هذا عائد ودفعة ودعم للدخل القومي، معقبا: “الذهب له بريق وسلعة تسويقها سهل جدا ومطلوبة على مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد، وبالتالي دعم هذا القطاع وإعطاؤه الحافز للدخول الاستثمارات وطنية أو أجنبية فهي تدفع للأمام”.

وأضاف: “لتحقيق النجاح المضمون لقطاع التدين بصفة عامة والاستكشاف والتنقيب عن الذهب بصفة خاصة، لا بد من الاعتماد على أمرين، الأول الشركات المؤهلة للقيام بموضوع التنقيب والاستكشاف”.

وواصل: “والأمر الآخر الرقابة والمتابعة، فلابد من توفير الكوادر التي تتابع هذه الشركات من النواحي الفنية والمالية لضمان حق الدولة من خلال حسن استغلال الخامة وعدم إهدار الخامات التعدينية وفي نفس التوقيت الحرص على التأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بهذه الشركات”.

واختتم: “مصر تقع في نطاق الدرع العربي النوبي (حزام الذهب) ممتد عبر البحر الأحمر يمين وشمال، وهذا الدرع العربي النوبي من النطاقات أو أحزمة الذهب المؤهلة لأن تحتل مكانة كبيرة في إظهار عدد كبير من المناجم المنتجة للذهب”.

270 موقعًا لإنتاج الذهب

وتحتضن مصر نحو حوالي 270 موقعًا لإنتاج الذهب، بينها حوالي 120 موقعًا ومنجمًا معروفين تم استخراج الذهب منهم قديمًا، وتتوزع إلى 4 قطاعات، ويتم استخراج الذهب بطريقتين، التقليدية الأولى وهي حفر المناجم وتفتيت الصخور اللماعة، والطريقة الثانية وهي الحديثة ويتم خلالها عمل دراسات جيولوجية لمناطق تواجد الذهب في طبقات الأرض الداخلية، وباستخدام آلات ضخمة وكبيرة تقوم بعمل حفر عميقة في هذه المناطق، ويتم استخراج معدن الذهب بشكله الخام مع الصخور والمعادن الأخرى التي تلتصق فيها، ثم تبدأ عملية تنقيته من الشوائب والمعادن الأخرى الموجودة معه.

txt

الذهب ينخفض عند التسوية إلى أدنى مستوى في شهر مع ارتفاع الدولار

txt

باستثمارات 10 ملايين جنيه.. إطلاق أول صندوق لإدارة سبائك الذهب في مصر

جدير بالذكر أن إنتاج الذهب يتركز بمصر في 3 مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري، ومنطقة حمش، ووادي العلاقي.

الذهب ثروات مصر التعدينية الصحراء الشرقية وزير البترول طارق الملا إنتاج الذهب اكتشاف منجم ذهب ضخم اكتشاف منجم ذهب ضخم بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

فرج عامر يكشف مفاجأة لجمهور النادي الأهلي

موضوعات متعلقة

بعد اكتشاف منجم جديد.. «النواب» يزف بشرى سارة بشأن انخفاض سعر الذهب

الذهب يرتفع من أدنى مستوياته مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة

4 عقوبات قاسية تواجه إمبراطور الذهب.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 -1-2024 في آخر تحديث

ترشيحاتنا

روسيا: الغرب يدرك أن «زيلينسكي» يخرج عن نطاق السيطرة وأصبح مضطربًا

برلمانية: ارتفاع سعر الدولار السبب الرئيسي وراء نقص الأدوية

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

شاهد| لحظة إيداع يحيى عبدالهادي داخل القفص في قضية نشر أخبار كاذبة

قضاء وقدر أم تحدي؟!.. تفاصيل تعرض فادي خفاجة لحادث أثناء بث مباشر لـ تيك توك

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 119 في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازة بالطبلة والمزمار| تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

فيلم رحلة 404.. تغيير اسم القاهرة مكة وطرح الأفيش وهذا موعد عرضه

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ