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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

فريق مسرح آداب عين شمس يفوز بالمركز الأول بمهرجان الإكتفاء الذاتى بالجامعة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

حصل العرض المسرحي "حياة شخص ما" الذى شارك به فريق تمثيل كلية الآداب بجامعة عين شمس على المركز الأول في مهرجان الإكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي الذى نظمته الجامعة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل عميد الكلية .

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وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف تنفيذى سوها السبع مديرة إدارة رعاية الشباب، هدى عبد الحميد رئيس النشاط الفنى، وبحضور عدد من الطلاب على رأسهم حلمي أحمد رئيس اتحاد الطلاب ، ونائبته ولاء تيسير ، وأمين اللجنة الفنية محمد جمال والأمين المساعد يوسف محمد.


وقد حاز العرض علي عدد من الجوائز من بينها : جائزة التميز  في الإستعراضات والدراما الحركية، فاز بها أحمد عادل أرشميدس وكذلك المركز الثاني في الديكور فاز بها كل من سامية محمود و كيرلس ناجي ، كما فاز العرض بالمركز الثاني لأفضل تأليف محمد رضا محمد، و أفضل ممثلة مركز ثالث "دور ثاني" أميرة محمد راشد وحصل العرض على جائزة أفضل ممثل مركز ثاني "دور أول" أحمد فتحي محمد.


وشارك في العرض ٥٠ طالب وطالبة ، وقام بالإعداد والإخراج محمد رضا.
وقالت الدكتورة حنان كامل إن الكلية لا تدخر جهدا في سبيل دعم الأنشطة الطلابية ، وتوفير كل وسائل نجاح الأنشطة الطلابية في كل المجالات ، وحثت الطلاب على الحفاظ على المراكز الأولى في التصنيفات الفنية بالمهرجان الذى يعقد سنويا، كما أشارت إلى أن العرض سيشارك في مسابقة "ابداع " التابعة لوزارة الشباب والرياضة، حيث أنه يتم تصعيد العرض الفائز بالمركز الأول لتمثيل الجامعة في هذه المسابقة . 


كما أثنت " كامل " على فكرة المسرحية وعنوانها الجذاب وأشادت بإعادة تشكيل القوالب الفنية والأدبية العالمية، حيث أن الفكرة مأخوذة عن القصة القصيرة ( الهدية العظيمة) لفيليب فان دورين، وتناولت المسرحية قيمة وأهمية الوجود و الحياة، وكيفية تأثر الشخص إيجابيا أو سلبيا بالبيئة المحيطة به والعلاقات الاجتماعية مع أقرانه وأخوته.


ومن جانبه ، أشاد الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالفريق المسرحى للكلية الذى قدم عرضا متناغما ومتكامل الجوانب الفنية من حيث جودة التأليف والإخراج والأداء التمثيلي للفريق وجودة المكونات الفنية للعرض كالإضاءة والصوت والديكور والموسيقى.

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حياة شخص ما كلية الاداب جامعة عين شمس مهرجان الإكتفاء الذاتي Jobs Education

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