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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

557 مرشحا.. تصريح مهم من آمين عام المهندسين حول انتخابات التجديد النصفي

المهندسين
المهندسين

يتواصل بمقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي، لليوم الحادي عشر على التوالي.

وقال المهندس محمود حامد عرفات- الأمين العام للنقابة، أن اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين تباشر أعمالها في تلقي أوراق المرشحين طوال أيام الأسبوع، إذ تعمل يوميا حتى في العطلات الرسمية من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، حيث يتقدم المهندس بنفسه للترشح، كما يجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري وفقًا للضوابط المحددة. مشيرًا إلى أنه من المقرر استمرار تلقي الطلبات حتى يوم الثلاثاء 23 يناير 2024؛ ليغلق بعدها باب الترشح وفقًا للجدول الزمني المحدد للانتخابات المزمع إجرائها فبراير المقبل، فيما سيفتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والإثنين 28-29 يناير الجاري.

وأضاف "عرفات": شهدت الأيام العشر الماضية، منذ فتح باب الترشح إقبالًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي أعداد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية عدد (557) مرشحًا، حيث تقدم 209 مرشحًا للمنافسة على (43) مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و 348 مرشحًا للمنافسة على (175) مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

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