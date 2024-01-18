عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة طالب هدد فتاة وابتزها بنشر صور عارية لجلسة 18 فبراير

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الخميس محاكمة طالب هدد فتاه وابتزها بنشر صور عارية لها علي مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 18 فبراير

 

صدر القرار برئاسة المستشار عادل علي سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد وهشام جابر بشير أمانة السر عصام حسين.


أحالت النيابة العامة المتهم "م. ح. س" 22 سنة طالب، لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت إليه تهمه تهديد فتاة، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 15900 لسنة 2022 جنايات قسم الجيزة.

بدأت الواقعة يوم 2023/8/25، عندما تلقي أحد أقارب الفتاة رسائل تهديد عبر تطبيق الكتروني "الواتساب" بإفشاء صورا خادشة للشرف خاصه بإحدى أقاربه المجني عليها "م. س"، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبلغ مالي نظير عدم نشر تلك الصور. 


كما تعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها دون رضائها بأن نقل صوراً شخصية لها في مكان خاص بجهاز من الأجهزة وكان ذلك التعدى مصحوباً بتهديد المجني عليها بإفشاء محتوى ما تحصل عليه. 


بالإضافة الي استخدم حساباً خاصاً على شبكة المعلومات الدولية الأنترنت بهدف ارتكاب الجرائم سند الاتهامات على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.


ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أن الهاتف المضبوط بحوزة المتهم والرقم المرسل منه التهديدات يحوي صور ومقاطع مصورة عارية خاصة بالمجني عليها .

النيابة العامة محكمة جنايات جنوب الجيزة طالب هدد فتاه صور عارية الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

موضوعات متعلقة

جوزي مابيسبش فرض.. زينب تطلب الخلع: شاهدته برفقة سيدة بدون ملابس

120 دقيقة بحث.. كيف سقطت المتهمة في سرقة سلاسل مايا شيحة الماسية

شك وطلاق و25 طعنة.. كواليس جريمة في العقار رقم 13 بالعجوزة |تفاصيل

حل لغز سرقة سلاسل ألماس من مايا شيحة في مول بأكتوبر

اتسرق مني سلاسل ألماس بمركز تجميل .. مايا شيحة في قسم أكتوبر

مصرع وإصابة 13 شخصًا في تصادم مروع على طريق الواحات البحرية |صور وفيديو

السبب والدها.. النجار قضى على البنت الصغيرة في جريمة مروعة بقليوب

حزن في البدرشين بعد مصرع 3 أشخاص غرقا بترعة المريوطية.. صور

ترشيحاتنا

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات المدفعية بالمنطقة المركزية العسكرية

ايهما أفضل الاستثمارفي شهادات الإدخار أم الذهب؟

يصرون على دعم إسرائيل.. أول تعليق من الحوثيين على إدراج الجماعة بقوائم الإرهاب

لا اتصال مع إسرائيل.. حيلة سفن الشحن العالمية لتجنب استهدافها من الحوثيين

رسميا.. الحكومة تحدد موعد إجازة ذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة

الصحة: مصر أصبحت نموذجاً يحتذى به في مواجهة الأمراض السرطانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متى يكون السعال مؤشر لمشكلة خطيرة

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

جنازة بالطبلة والمزمار| تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

فيديو

طرح برومو مسلسل "حدوتة منسية " لـ سوسن بدر |شاهد

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ