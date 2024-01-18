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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون يعلنون استهداف كل السفن التجارية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر

ارشيفي
ارشيفي

هدد الحوثيون باستهداف  كل السفن التجارية الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر.

وأعلن المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيون ، اليوم الخميس، أن التصنيف الأمريكي للجماعة تحت مسمى الجماعة الإرهابية العالمية، يؤكد إصرار واشنطن على مواصلة دعم الكيان الصهيوني في حربه الوحشية.

وأكد المجلس السياسي الأعلى للحوثيون على أن قرار التصنيف الأميركي تأكيد على فاعلية وتأثير الموقف اليمني الهادف لوقف العدوان الإسرائيلي.

 

وقال الحوثيون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكية  أنتوني بلينكن قدما إلى الكيان ومن هناك أكدا انتماءهما إلى الصهيونية وبالتالي تنفيذ التزاماتهما تجاهها، مضيفين أنه في نظر الأوروبيين والأميركيين ليس للشعب الفلسطيني الحق في مواجهة الظلم والدفاع عن نفسه وعن مقدساته.

وأوضح الحوثيين أنه على مدى أكثر من مئة يوم يقف المجاهدون في غزة في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية، مؤكدين أن الجانب الأميركي يرى أنه بناء على التزامه الصهيوني فمن حقه أن يساند الإسرائيلي فيما يستكثر على الفلسطيني الدفاع عن حقه.

وأشار الحوثيين، أن تحرك محور المقاومة من حزب الله في لبنان إلى المقاومة في العراق هو بناء لالتزاماتهم تجاه الفلسطينيين المظلومين.

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