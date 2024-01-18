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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة عمل مع الشباب بالغربية .. وهذا موضوعها

جانب من الورشة
جانب من الورشة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل مع الشباب الجامعيين حول التعريف بحقوق الإنسان" النشأه، التطبيق، التحديات" بمحافظة الغربية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في إطار تنفيذ المجلس لدوره في التعريف بحقوق الإنسان والسعي لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بقيمها ومبادئها.

عقدت الورشة بحسب بيان صادر عن المجلس بمدينة طنطا، ضمن خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع السفارة السويسرية بمصر مشروع "دعم الجهود المبذولة لتعزيز المشاركة السياسية واَليات الديمقراطية في مصر".

تناول اللقاء حواراً تفاعلياً مع الشباب على المحاور الواردة فى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومفهوم الحقوق المدنية والسياسية (الحق فى الحياة والسلامة الجسدية، الحرية الشخصية، التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة)، ومفهوم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الحق فى الصحة، والتعليم، والعمل، والضمان الاجتماعي، والغذاء، ومياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، والسكن اللائق، والحقوق الثقافية)، ومناقشة نشأة حقوق الإنسان وبداية الوعي بها وتطورها التاريخي، ومحاور  الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

شارك في أعمال الورشة كل من د. أيمن زهري عضو المجلس، ود. مجدي عبد الحميد مدير المشروع وعدد من الباحثين العاملين بالمجلس وممثلي وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى فريق من الخبراء والاستشاريين العاملين في مجال حقوق الإنسان.

المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع السفارة السويسرية نظم عدة لقاءات سابقة مع الشباب فى محافظات (القاهرة - الجيزة -  الإسماعيلية - المنوفية - المنصورة)؛ وذلك من أجل إعداد كوادر مؤهلة ومؤمنة بثقافة حقوق الإنسان.

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