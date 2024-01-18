فستان جلد جريء .. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل برفقة زوجها |شاهد

شاركت إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، صورة جديدة لها برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت شقيقة محمد رمضان، مرتديه فستان جلد قصيرا باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شقيقة محمد رمضان، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت شقيقة محمد رمضان، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور شقيقة محمد رمضان ..