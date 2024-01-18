جامعة حلوان: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسرع وقت

بدأت كليات جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم طوال فترة الامتحانات، وتم تجهيز القاعات وتوفير التهوية الجيدة، وانهاء اعمال الصيانة اللازمة فى القاعات لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لآداء الامتحانات.

أكد رئيس الجامعة، ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات على الحضور لضمان الانضباط، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على اتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لآداء الامتحانات فى سهولة ويسر.



وتابع أنه تم التنويه على إدارات الكليات بتسير حركة الكنترولات بشكل يومي للتصحيح ورصد الدرجات بشكل مستمر لإعلان نتائج الطلاب فى أسرع وقت للطلاب فور انتهاء الامتحانات نهاية يناير ٢٠٢٤ .