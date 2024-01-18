90 ألف جندي.. الناتو يعتزم إجراء أكبر مناورة عسكرية منذ الحرب الباردة

يعتزم حلف شمال الأطلسي "الناتو" إجراء أكبر مناورات عسكرية مشتركة منذ الحرب الباردة في فبراير بمشاركة 90 ألف جندي.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس، أن سيناريو مناورة "المدافع الصامد"، التي من المقرر أن تبدأ في أوروبا في فبراير، هو هجوم روسي على أراضي الحلفاء، وهو ما يؤدي إلى تفعيل المادة 5 من معاهدة الناتو التي تكرس الوعد بالدفاع الجماعي.

وستركز التدريبات على تنبيه ونشر القوات البرية الوطنية والمتعددة الجنسيات في حالة وقوع هجوم روسي.

تم تنظيم أكبر مناورات لحلف شمال الأطلسي بعد الحرب الباردة في عام 2018 وأجريت هذه التدريبات، التي تسمى "ترايدنت جنكشر"، إلى حد كبير في النرويج وشارك فيها حوالي 51 ألف جندي.

كما ورد، سترسل المملكة المتحدة 20 ألف جندي وسفينة حربية وطائرات مقاتلة للمشاركة في مناورة الناتو الكبرى Steadfast Defender-24 في أوروبا، والتي ستجرى في النصف الأول من هذا العام.