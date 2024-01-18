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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجماتكم لا تخيفنا.. زعيم الحوثيين يتحدى الغارات الأمريكية والبريطانية

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي

أعلن عبد الملك الحوثي، زعيم الحوثيين المدعومين من إيران، تصميم الجماعة على مواصلة الهجمات على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. جاء هذا التصريح خلال أول خطاب علني للحوثي منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية البريطانية على المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون، الأسبوع الماضي

أكد الحوثي، الخميس، "سنواصل استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل"، مؤكدا استمرار الجماعة في أنشطتها البحرية رغم التدخل العسكري الدولي. بالإضافة إلى ذلك، حذر من أن عمليات الحوثيين ستمتد لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، ما يشير إلى اتساع نطاق الأهداف المحتملة.

في خطابه، ظل زعيم الحوثيين متحديًا، قائلاً: "ستشمل عمليات الحوثيين أيضًا السفن الأمريكية والبريطانية"، وشدد على أن الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية الأخيرة على أهداف الحوثيين "لا تخيفنا". وأكد الحوثي كذلك أن قواته ستواصل تعزيز قدراتها العسكرية، ما يشير إلى عزمها على الصمود والتكيف مع الضغوط الخارجية.

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