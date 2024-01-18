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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

جامعة حلوان الأهلية تكشف الحد الأدنى للقبول بتنسيق الترم الثاني.. وتعلن تفاصيل التقدم والبرامج الدراسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان الاهلية : 

  • تكشف الحد الادني للقبول بتنسيق الفصل الدراسي الثاني
  • نقبل طلاب الثانوية العام ب ٨ كليات و ١٧ برنامج دراسي 
  • التقدم للجامعة اون لاين ولا بوجد مكاتب اخري للتقديم خارج الجامعة 
  • تعلن الاوراق المطلوبة للالتحاق بتنسيق الفصل الدراسي الثاني  


أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024.

و صرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الاهلية، بأنه طرحت الجامعة  هذا العام الدراسي 17 برنامجا من خلال 8 كليات، وهي كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عددا من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، ونظم الذكاء والتحليل، والاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.

 

وأوضحت إدارة الجامعة أن التقديم متاح فقط للكليات التالية: 

  • الهندسة 
  • العلاج الطبيعي 
  • طب الأسنان 
  • علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، 
  • الفنون التطبيقية

واكدت الجامعة أن القبول  بالكليات سيكون وفقاً للحد الأدنى المعلن من الوزارة، مع إجراء تنسيق داخلي  في حالة زيادة أعداد الطلاب المتقدمين للالتحاق بأحد برامج الدراسة عن الأعداد المتاحة وذلك وفقاً للمجموع الأعلى ، و يشمل تنسيق القبول بكليات جامعة حلوان الاهلية : 

  • طب الأسنان: 78%
  • العلاج الطبيعي: 76%
  • الهندسة: 68%
  • علوم الحاسب: 60%
  • الفنون التطبيقية: 53%

وكشفت جامعة حلوان الأهلية أنه يتم التقدم للبرامج المتاحة للفصل الدراسي الثاني عبر هذا الرابط  : 
http://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/login.asp

و نوهت ادارة الجامعة ان الجامعة ليس لها اي مكاتب اخري للتقديم خارج الجامعة غير المكاتب الرسمية بحرم الجامعة . 

 

وتشمل تخصصات كليات جامعة حلوان الاهلية الاتي : 

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن عددا من البرامج وهى: معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى، واللوجستيات وسلاسل الإمداد، ونظم الذكاء والتحليل، والاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.

وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن عددا من البرامج وهى: التصميم الداخلى البيئى، والرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية،  الاتصال البصرى وفنون الميديا.

وكلية الهندسة وتتضمن برامج التالية: هندسة النظم الذكية، والعمارة والتصميم البيئى، وهندسة الروبوتات والميكاترونيات.

وكلية العلوم وتتضمن برنامج: التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأيضا كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن البرامج التالية: علوم البيانات، وهندسة برمجيات الروبوتات، وهندسة برمجيات الوسائط المتعددة.

بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان، وكلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج: العلاج الطبيعي، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج: تكنولوجيا المختبرات الطبية.

 

وتشمل الأوراق المطلوبة من المتقدمين لكليات الجامعة الأهلية الآتي:

1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على موقع التقديم الإلكتروني /صفحة الطالب ).

2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور ( لا يعتد ببيان النجاح /بيان الدرجات بأي حال من الأحوال ).

3-  عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.
4 – أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب + 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم احضار اصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري ).
5 – نموذج 2 جند مختوم + نموذج 6 جند او 7 جند مختوم +2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).
6 – صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
7 – عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.
8- اصل ايصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية +
صورة.
‏9 – شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.
10- حافظة بلاستيك شفافة .

Jobs Education الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان القبول بالكليات المصروفات الدراسية جامعة حلوان الاهلية

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