نوة الغطاس تضرب بعض محافظات مصر

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية جاء فيها أيام قليلة تفصلنا عن قدوم نوة الغطاس، وهي من النوات شديدة البرودة، وتشهد تساقط فيها الثلوج، والأمطار التي تستمر ثلاثة أيام، وتضرب بشدة السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء.



تأتي نوة الغطاس في 19 يناير، وتستمر لـمدة 3 أيام، وتتزامن مع عيد الغطاس و لهذا سميت باسمه، وتشهد أمطارًا شديدة ونشاطًا ملحوظًا في الرياح.

ومن المتوقع أن تشتد حدة التقلبات الجوية أكثر في اليوم الثالث والأخير من الحالة الجوية، حيث ستشهد هطول أمطار غزيرة تصل إلى حد تساقط الثلوج، خاصة في المدن والمحافظات الساحلية والوجه البحري.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الارصاد الجوية، أن اليوم، الخميس، هناك مزيد من الاستقرار في الاحوال الجوية ، وهناك ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، عن أمس، الأربعاء.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على قناة “المحور”، إن درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية، بدرجتين لـ ثلاث درجات، وذلك في فترة النهار.

وأضافت أن الجميع عليه توخي الحذر بشأن درجات الحرارة في فترة الليل، لأن درجات الحرارة في الليل تنخفض، وأن غدًا سيكون هناك شبورة مائية تصل لـ حد الضباب، وسيكون هناك انعدام للرؤية.



وأوضحت أن الأمطار من يوم الاثنين ستكون متوسطة، وليست خفيفة، وعلى الجميع متابعة النشرات الجوية، والجميع مطالب بعدم تخفيف الملابس خلال الفترة المقبلة، حتى لا تحدث نزلات برد.

وأيضا كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الإثنين 22 يناير أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى.



وشهد اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.







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