4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبدالرحمن تغطية عن ترقب جماهير كرة القدم المصرية مباراة المنتخب اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام في كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا.



يذكر أن كوت ديفوار تستضيف نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023، في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 من شهر فبراير 2024.

تنطلق مباراة مصر وغانا، في العاشرة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.



ويدير حكم الساحة الدولي الغابوني، بيير أتشو، مباراة مصر وغانا، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج".



يسعى المنتخبان إلى تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، خاصة بعد تعثرهما الجولة الماضية، حيث بدأ منتخب "الفراعنة" مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل مخيب أمام موزمبيق (2-2) يوم الأحد الماضي.



بينما تعرض منتخب غانا لهزيمة مفاجئة أمام منتخب الرأس الأخر (1-2) يوم الأحد الماضي أيضا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية (B).



وترتيب منتخب مصر في المجموعة

منتخب الرأس الأخضر: 3 نقاط منتخب مصر: نقطة منتخب موزمبيق: نقطة منتخب غانا: دون نقاط

من المقرر أن يتم نقل مباراة مصر وغانا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، التي تملك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



كما أعلنت القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، على نقل مباريات المنتخب المصري، وجاء تردد القناة الجزائرية الأولى على النايل سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي H

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6.

علي جانب اخر أثارت تقارير صحفية جدلاً خلال الساعات الماضية بعد إعلان وزارة الرياضة الغانية عن تخصيص 400 دولار لكل مشجع من جماهير البلاك ستارز، وذلك بهدف التراجع عن التهديد بعدم دعم المنتخب في مباراته المهمة ضد مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار.



وأفادت التقارير بأن المشجعين الذين كانوا في كوت ديفوار قد هددوا بالعودة إلى غانا بعد مباراة الرأس الأخضر السابقة، الأمر الذي دفع الحكومة الغانية إلى تخصيص 400 دولار لكل مشجع كتعويض لتواجدهم في المدرجات خلال مواجهة مصر القادمة.



وقال أبراهام نكانساه، ممثل اتحاد مشجعي غانا، إن وزارة الرياضة الغانية قامت بتوفير الطعام والإقامة للمشجعين منذ وصولهم إلى كوت ديفوار، بالإضافة إلى منح كل مشجع 400 دولار، مؤكداً أن هذا الإجراء لم يكن بهدف منعهم من مؤازرة المنتخب الغاني.



وقال نكانساه في مؤتمر صحفي: "ربما تكون شائعات المقاطعة ناتجة عن معلومات مضللة نشرتها وسيلة إعلامية معينة".



وأكد التزام الجماهير بتشجيع "البلاك ستارز" في المباراة المقبلة أمام مصر، مشيراً إلى أنهم بخير ويستعدون لدعم منتخب بلادهم.

وأكد الكابتن عصام مرعي نجم نادي الزمالك الأسبق ومنتخب مصر، أن الجميع مطالب بالوقوف بجانب المنتخب المصري، موضحًا أن التعادل في أول مباراة ليست نهاية الكون، ولكن على الجماهير عدم توصيل ما يحدث لـ حالة احباط.

وأضاف نجم نادي الزمالك الأسبق، خلال حواره على قناة دي إم سي، أن الهجوم شديد عبر السوشيال ميديا، وعلى لاعب المنتخب المصري، العمل على إسعاد الجماهير، وأن محمد صلاح قائد المنتخب المصري عليه دور كبير خلال الفترة الحالية.



وأشار إلى أن المدير الفني لـ المنتخب، سيقوم بتعديل تشكيلة المباراة، من أجل مباراة اليوم، وأن المدير الفني يستمع لـ الرأي العام، وأن الهدف في النهاية المصلحة العامة.



ولفت إلى أنه يتوقع الدفع بـ مروان عطية وأحمد فتوح وعمر كمال، وإمام عاشور، وأن كهربا يجب أن يكون في الصورة بدلا من أحمد حسن كوكا بجوار مصطفى محمد، وأنه يتوقع عدم الدفع بـ محمد النني في بداية المباراة.



وأوضح أن أحمد حجازي مدافع قوي، ولكن بعد الإصابة تراجع مستواه، كثيرًا، ولكن بشكل عام سيكون هناك 4 تغييرات في المنتخب وتحديًا “ مروان عطية وأحمد فتوح و عمر كمال، وإمام عاشور”.



لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: