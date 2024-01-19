الفنادق البيئة تعيد الطبيعة والاستجمام لزوار واحة سيوة

أشعر الراحة والهدوء .. كلمة على لسان جميع زوار واحة سيوة منذ وصولهم لسيوة وحتى مغادرتها .



وتمتلك واحة سيوة العديد من الفنادق ذات الطبيعة البيئية المميزة والتى ميزتها عن غيرها من الفنادق الاخرى والتى جعلت منها مكان جاذب للسياحة .



فعند الوصول إلى فنادق سيوة ذات الطابع البيئى نجد بناء من الكرشيف على الجدران الخارجية للفنادق وهى مزيج من الملح الصخري والطين والأبواب والنوافذ من أشجار الزيتون التي تزرع في سيوه وجميع مكوناته طبيعية من البيئة.



كما أن حوائط وجدران الغرف من أشجار الزيتون سواء من الداخل أو الخارج كما تم عمل الأسقف والدواليب من النخيل بالإضافة إلى أنه تم صناعة الاسره والحوائط من الملح الصخري المفيد صحيا حتى يكون الإقامة داخل الغرف مشفى صحي كما روعي في المنطقة داخل الفندق أن تتمشى مع الطراز البيئي مع التشديد على الهدوء الشديد لنزلاء الفنادق وعدم تشغيل مكبرات الصوت حفاظا على الطابع المميز لسيوة.

يقول على عثمان أحد العاملين بفندق بيئي بواحة سيوة أن واحة سيوة تتميز بطابع مميز من الطراز البيئي والتي تساعد الشخص على التخلص من القلق والاضطرابات خاصة وأن إنشاء الفناد ق بسيوة روعي فيها الشكل البيئي .



واضاف أن فنادق سيوة تتميز بالهدوء الذي تسعى آلية غالبية البشر والذين يفتقدونه في حياتهم.



وأشار أن نسبة الإشغالات داخل الفنادق بسيوة حاليا 100 % مشيرا أن سيوة خلال الأعوام الماضية نجحت في جذب العديد السياحة سواء الأجانب أو من المحافظات الأخرى.



وقال أن سيوة تجذب العديد من السياح الأجانب بالإضافة إلى الشخصيات المشهورة والتي أهمها الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، وملكة بلجيكا الأم باولا دي كالابريا والمطرب العالمي أشر المطربة العالمية كاتي بيري.

فنادق سيوة

فنادق سيوة

فنادق سيوة