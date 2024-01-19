10 معلومات عن تطوير شارع النبي دانيال التاريخي وسط الإسكندرية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع النبي دانيال بطول 750 مترا، باعتباره من أقدم وأهم شوارع المحافظة بتكلفة تقدر ب 103 مليون جنيه

وفيما يلي 10 معلومات عن تطوير شارع النبي دانيا وسط الإسكندرية:

- المرحلة الأولى تضمنت أعمال التطوير بداية من شارع الشهداء مع ميدان محطة مصر حتى شارع فؤاد بطول 300 متر

- إعادة ترميم ودهان الواجهات الخاصة ب 16 عمارة مع مراعاة المباني التراثية مع عمل أنظمة إضاءة للواجهات

- عمل نموذج موحد لكافة المحالّ الموجودة بالشارع مع مراعاة توحيد اللافتات الإعلانية للمحالّ طبقًا للتنسيق الحضاري مع استخدام خط الإسكندرية

- دهان وعمل واجهات (جى ار سى) لأسوار إدارة الإشارة والمعهد الديني والمركز الثقافي الفرنسي

- إعادة تأهيل ودهان المنطقة الأثرية (الصهريج)

- إعادة تأهيل ودهان مسجد سيدي عبد الرازق وبوابة مسجد النبي دانيال

- إقامة سوق للكتب بما يتناسب مع الهوية البصرية للمكان

- تغيير الأرصفة وتشطيبات الأرضية ليتحول الشارع إلى ممشى تراثي

- مراعاة الإضاءات الجانبية للشارع بأعمدة إضاءة ديكورية وإضاءات على العمائر لإبراز الزخارف المعمارية

- رفع كفاءة البنية التحتية للشارع بجميع المرافق.