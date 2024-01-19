عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شبه iPhone.. موبايل ممتاز من ريلمي بسعر رخيص جدا

Realme Note 50
Realme Note 50

كشفت شركة ريلمي Realme، بهدوء عن هاتفها الذكي الجديد Realme Note 50، والذي يعد أول هاتف ذكي يحمل علامة Note التجارية للشركة، وتشمل الميزات الرئيسية للهاتف الأقتصادي شاشة 90 هرتز ومعالج Unisoc وبطارية كبيرة وتصميم يشبه هواتف آيفون.

مواصفات ومميزات ريلمي Realme Note 50

يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme Note 50،  بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.74 بوصة، توفر دقة HD+ تبلغ 1600 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 180 هرتز، وكثافة 260 بكسل في البوصة.

 

ريلمي تزود موبايل Narzo N55 بـ أندرويد 14

سعر ومواصفات هاتف ريلمي C51 في السعودية

 

ويأتي هاتف ريلمي Realme Note 50، بهيكل مقاوم للغبار والماء وفقا لمعيار IP54، ويبلغ سمكه 7.99 مليميتر ويزن حوالي 186 جراما، ويحتوي الهاتف على ميزات أمان، مثل الماسح الضوئي لبصمات الأصابع وفتح قفل الجهاز باستخدام معرف الوجه، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI T، المستندة على نظام التشغيل Android 13 Go.

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme Note 50، بواسطة معالج Unisoc T612 المطور من قبل شركة يونيسوك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، القابلة للتوسيع عبر فتحة لبطاقة microSD.

ويحزم هاتف ريلمي Realme Note 50، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 وات عبر منفذ USB-C.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف ريلمي Realme Note 50، على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر أحادي اللون، وفلاش LED.

ويوفر الجهاز ميزات أخرى، مثل شريحة SIM مزدوجة، والاتصال بشبة واي فاي Wi-Fi 802.11ac، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.0، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، ومنفذ شحن USB-C، ومقبس صوت بقياس 3.5 مليميتر.

سعر ريلمي Realme Note 50

يتوفر هاتف ريلمي Realme Note 50، في الفلبين بلونين هما: الأسود والأزرق، مقابل سعر حوالى 65 دولار (أي ما يعادل 2000 جنيه مصري).
 

Realme Note 50
ريلمي هاتف ريلمي الجديد Realme Note 50 مواصفات Realme Note 50 سعر Realme Note 50

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

حقيقة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

موضوعات متعلقة

تشتري سامسونج جالاكسي S23 ولا Galaxy S24.. مقارنة هتعرفك الفرق

في 3 دقائق..سلسلة هونر Magic 6 تحقق مبيعات قياسية بـ104 ملايين دولار

وان بلس بتبيع ببلاش.. تخفيض سعر موبايل Ace Racing Edition

5 مزايا مهمة تدفعك لشراء هواتف سامسونج الجديدة Galaxy S24

ما علاقة أندرويد 21 بـ هواتف سامسونج الجديدة Galaxy S24؟

خاتم ذكي وهواتف مزودة بالذكاء الاصطناعي|أبرز ما أعلنت عنه سامسونج في Unpacked 2024

بكاميرا 50 ميجابكسل.. هونر تخطط لإطلاق هاتف جديد بتصميم بورش ديزاين

خبير البورتريه.. أوبو تكشف عن هاتف 5G بكاميرا احترافية

ترشيحاتنا

غرامة 500 جنيه تلاحق أصحاب السينما والمسارح حال ارتكاب هذا الفعل.. تفاصيل

بث مباشر.. صلاة أول جمعة في رجب من الحرمين الشريفين

القباني: صلاح لا يستغل إمكانياته مع المنتخب .. والنني لا يستحق الانضمام للفراعنة

عيار21 يكسر حاجز 3500 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب تحدث لأول مرة

المحافظات تستعد.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة| فيديو

راتب يبدأ من 3500 جنيه .. تفاصيل 3212 فرصة عمل أعلنت عنهم وزارة العمل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاطف وتفهم | رجال هذه الأبراج الأفضل في الارتباط

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

تشبه العروسة.. أصالة تبهر الجمهور بإطلالتها في ليلة صلاح الشرنوبي

الصور الكاملة لحفل عمرو دياب في القرية العالمية بدبي

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ