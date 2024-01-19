شبه iPhone.. موبايل ممتاز من ريلمي بسعر رخيص جدا

كشفت شركة ريلمي Realme، بهدوء عن هاتفها الذكي الجديد Realme Note 50، والذي يعد أول هاتف ذكي يحمل علامة Note التجارية للشركة، وتشمل الميزات الرئيسية للهاتف الأقتصادي شاشة 90 هرتز ومعالج Unisoc وبطارية كبيرة وتصميم يشبه هواتف آيفون.

مواصفات ومميزات ريلمي Realme Note 50

يتميز هاتف ريلمي الجديد Realme Note 50، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.74 بوصة، توفر دقة HD+ تبلغ 1600 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 180 هرتز، وكثافة 260 بكسل في البوصة.

ويأتي هاتف ريلمي Realme Note 50، بهيكل مقاوم للغبار والماء وفقا لمعيار IP54، ويبلغ سمكه 7.99 مليميتر ويزن حوالي 186 جراما، ويحتوي الهاتف على ميزات أمان، مثل الماسح الضوئي لبصمات الأصابع وفتح قفل الجهاز باستخدام معرف الوجه، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI T، المستندة على نظام التشغيل Android 13 Go.

ويتم تشغيل هاتف ريلمي Realme Note 50، بواسطة معالج Unisoc T612 المطور من قبل شركة يونيسوك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، القابلة للتوسيع عبر فتحة لبطاقة microSD.

ويحزم هاتف ريلمي Realme Note 50، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 وات عبر منفذ USB-C.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي هاتف ريلمي Realme Note 50، على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر أحادي اللون، وفلاش LED.

ويوفر الجهاز ميزات أخرى، مثل شريحة SIM مزدوجة، والاتصال بشبة واي فاي Wi-Fi 802.11ac، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.0، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، ومنفذ شحن USB-C، ومقبس صوت بقياس 3.5 مليميتر.

سعر ريلمي Realme Note 50

يتوفر هاتف ريلمي Realme Note 50، في الفلبين بلونين هما: الأسود والأزرق، مقابل سعر حوالى 65 دولار (أي ما يعادل 2000 جنيه مصري).

