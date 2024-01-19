راتب يبدأ من 3500 جنيه .. تفاصيل 3212 فرصة عمل أعلنت عنهم وزارة العمل

الدولة تواصل مواجهة البطالة ..

* وزير العمل: توجيهات إلى "المُديريات" بتحرى المصداقية.. والمُتابعة حتى استلام "الفرص" والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ..

*"نشرة التوظيف" تضم "فرص" لذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدمجهم في سوق العمل



أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص..وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص،وإقامة المشروعات الصغيرة ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني ،وكذلك التقديم في الوظائف التي تعلن عنها وزارة العمل من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص،ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف ..

وقالت"الوزارة" في بيان صحفي اليوم أنها تلقت طلبات من 38 شركة قطاع خاص في 9 محافظات لديها 3212 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم" ،وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي،وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص" خلال شهرى يناير وفبراير 2024 ،عن طريق مكتب للإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات ،أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت"..

وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تصدر كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلن اليوم الجمعة عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 9 محافظات وهي: القاهرة، وبورسعيد، والقليوبية ، والدقهلية ، والغربية ، والبحيرة ، والوادى الجديد ، والشرقية ، وسوهاج .. و في تخصصات: مهندسين جودة ، وسكرتارية ، واخصائى سلامة وصحة مهنية ، ومندوب تسويق ، ومدير منطقة أمن ، ومساعد أمين مخازن ، ومسئول تمويل ، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات،ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين ميكانيكا، ومراقبين جودة ، ومقدم طلبات ، وطباخين ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى ..

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..كما يشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة..كما يشار إلى أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014،إلى 7% مع نهاية عام 2023،بسبب خطة الدولة في المواجهة ،من خلال المشروعات العملاقة ،وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل ،وكذلك ملتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص ،وغيرها من "استراتيجيات المواجهة"...

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