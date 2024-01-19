تموين الدقهلية: تحرير 93 مخالفة لـ المخابز والأسواق في 5 مراكز

حررت مديرية تموين الدقهلية ، 93 مخالفة تموينية متنوعة في 5 مراكز وهي " المطرية -والجمالية - والسنبلاوين - وتمي الأمديد - وجمصه" وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة - في بيان اليوم الجمعة - إن الحملات أسفرت عن تحرير 93 مخالفة خلال المرور على الأسواق والمخابز ، والمرور على 6080 مخبزا وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته ، بالإضافة إلى ضبط طن أرز أبيض ونصف طن أعلاف و 310 كجم لحوم ، وطن دقيق حر ، و 32 جوال أسمدة ، وتم التحفظ على المضبوطات ..وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



ووجه دايرة ؛ بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

