ماجد سامي: منتخبنا يصبح فريقا في غياب هؤلاء

انتقد ماجد سامى مالك نادى وادى دجلة، لاعبي منتخب مصر بعد التعادل أمس مع منتخب غانا ضمن منافسات بطولة الأمم الأفريقية.

وكتب ماجد سامي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً: "للأسف منتخبنا يصبح فريقاً في غياب صلاح والنني، إحنا لازم نطلع قانون يجرم انتقاد محمد صلاح مع المنتخب يا جماعة، ايه كمية النفاق دي؟

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة