من الملعب.. الجهاز الفني لمنتخب مصر يتابع مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق

تواجد الجهاز المعاون لمنتخب مصر الأول لكرة القدم في استاد فليكس بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، لمتابعة مباراة كاب فيردي وموزمبيق المقامة حاليًا ضمن مباريات المجموعة الثانية للجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 .

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.