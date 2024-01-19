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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون : لا نسعى للتصعيد.. وفرضنا قواعد اشتباك لم تسقط فيها نقطة دم

الحوثيين
الحوثيين

أكد رئيس الوفد المفاوض محمد عبدالسلام ان أمريكا تحرس "إسرائيل" وليس العالم؛ مشيرا الي ان الضربات التي تشنها الولايات المتحدة في اليمن غير مبررة، وسنواصل الرد عليها.

وذكر عبدالسلام في تصريحات لوكالة رويترز قائلا : نستهدف فقط السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وهذا حق طبيعي لليمن أمام المياه الإقليمية الدولية.

وأضاف عبدالسلام: تدخل أمريكا على الخط أضاف المزيد من التصعيد، مشيرا الي ان القصف الأمريكي البريطاني انتهاك سافر لسيادة اليمن وعدوان خطير على الشعب اليمني.

وتابع عبدالسلام: لا نسعى للتصعيد وقد فرضنا قواعد اشتباك لم تسقط فيها نقطة دم واحدة ولا خسائر مادية كبيرة.

وأردف عبدالسلام: عمليات اليمن مثّلت ضغطا على العدو الإسرائيلي فقط، ولم تمثل ضغطا على أي دولة في العالم.

وواصل : اليمن معني بالرد، وثابت على موقفه بمنع مرور السفن الإسرائيلية في البحر طالما استمر العدوان والحصار على غزة.

وزاد: موقف دول المنطقة الداعي للاستقرار والمستنكر للتصعيد إيجابي ويدعم عدم توسع الصراع.

وختم :  ملتزمون بأمن واستقرار المنطقة، وردنا لن يستهدف إلا الأمريكي والبريطاني.

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