رحيل أوسيمين| نابولي يتعاقد مع مهاجم جديد

أعلن نابولي الإيطالي عن تعاقده مع صفقة هجومية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بضم أحد اللاعبين البارزين في الدوري الإيطالي.

وأعلن نابولي في بيان رسمي، اليوم الجمعة، تعاقده مع سيريل نجونج، مهاجم هيلاس فيرونا، البالغ من العمر 23 عاما.

ورحب بطل الدوري الإيطالي، بالمهاجم البلجيكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

وبحسب تقارير صحفية، فإن الصفقة كلفت نابولي 18 مليون يورو، بخلاف الحوافز الإضافية.

واستطاع نجونج جذب أنظار نابولي بعد انضمامه لهيلاس فيرونا في يناير 2023، لينجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 3 آخرين خلال مشاركته في 36 مباراة بكافة البطولات.

وبعد إتمام انتقاله إلى نابولي، استقر الوافد الجديد على ارتداء القميص رقم 26 في رحلته الجديدة بملعب دييجو أرماندو مارادونا.