سعد شلبي: جلوب سوكر جائزة يستحقها الأهلي وجمهوره

عبر سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الذي رافق الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، في رحلته إلى دبي لاستلام جائزة «جلوب سوكر» (الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط)، عن سعادته بفوز النادي بهذه الجائزة التي تعد تتويجًا لمجهود منظومة العمل بالكامل داخل النادي، ومن قبلها جماهير الأهلي الداعمة والمساندة لجميع فرق النادي في كافة المحافل داخليًّا وخارجيًّا.

وأضاف عقب حضوره حفل توزيع جوائز «جلوب سوكر» مساء اليوم أن الأهلي وجماهيره يستحقان هذا التتويج، في ظل النجاحات الهائلة التي يحققها النادي على كافة المستويات محليًّا وقاريًّا وعالميًّا والتي تضعه دائمًا في المكانة التي يستحقها.