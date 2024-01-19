عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعد شلبي: جلوب سوكر جائزة يستحقها الأهلي وجمهوره

محمود الخطيب وسعد
محمود الخطيب وسعد شلبي

عبر سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الذي رافق الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، في رحلته إلى دبي لاستلام جائزة «جلوب سوكر» (الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط)، عن سعادته بفوز النادي بهذه الجائزة التي تعد تتويجًا لمجهود منظومة العمل بالكامل داخل النادي، ومن قبلها جماهير الأهلي الداعمة والمساندة لجميع فرق النادي في كافة المحافل داخليًّا وخارجيًّا.

وأضاف عقب حضوره حفل توزيع جوائز «جلوب سوكر» مساء اليوم أن الأهلي وجماهيره يستحقان هذا التتويج، في ظل النجاحات الهائلة التي  يحققها النادي على كافة المستويات محليًّا وقاريًّا وعالميًّا والتي تضعه دائمًا في المكانة التي يستحقها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

موضوعات متعلقة

رسميا| منتخب السنغال يتأهل لدور الـ16 لأمم إفريقيا بالفوز على الكاميرون بثلاثية

هل يغير الرأس الأخضر خطته أمام منتخب مصر؟.. مدرب كاب فيردي يكشف

إيقاف وإقالة.. قرار عاجل ضد الجزائري عادل عمروش مدرب تنزانيا

عرض خرافي| مورينيو يصدم الشباب السعودي

تشكيل إنتر ميلان ولاتسيو في نصف نهائي السوبر الإيطالي بالسعودية

الجزائر تعبر للدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا لليد

لاعب برتغالي | فياريال يضم ثاني صفقاته الشتوية

بسبب الأهلي | رسالة عاجلة من الخطيب لـ العامري فاروق

ترشيحاتنا

أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الغاز 2024

تبدأ من 28 ألف جنيه| أسعار وبرامج عمرة رجب وشعبان ورمضان.. فرصة لزيارة بيت الله

أرخص نوكيا سمارت فون في مصر

المفتي عن تنظيم النسل: سيدنا النبي يباهي بنا الأمم ليس بالكثرة الضعيفة

فاروق جعفر: العندليب زعل مني بسبب 100 جنيه حصلت عليها من فريد الأطرش

فاروق جعفر: أحمد سيد زيزو أفضل وأحسن لاعب في مصر حاليا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

مشروب يحمي من أمراض الرئة المزمنة ونزلات البرد ويقضي على التوتر

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

فيديو

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ