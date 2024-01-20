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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد توقفها في عيد الغطاس اليوم| استئناف امتحانات الإعدادية بالقاهرة والجيزة غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستأنف غدا الأحد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة ، امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وفقا للمواعيد المذكورة في جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة والجيزة .

حيث تتوقف اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، نظرا لتعمد مديريتي التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة ، عدم وضع أي امتحانات يوم 20 يناير 2024 في جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي ، مراعاة لإحتفال الإخوة الأقباط بـ عيد الغطاس

فبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة ، بحسب جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة ، سوف يؤدي الطلاب غدا الأحد 21 يناير 2024 امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية

أما بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة ، فبحسب جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة ، يؤدي الطلاب غدا الأحد 21 يناير 2024 امتحان الهندسة

 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024  بالقاهرة “عام”

الأربعاء  17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير  : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية

 

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

 

وكان قد قد تم التنبيه على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي على لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024  للإطمئنان على سير الإمتحانات والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية وأن تكون في إنعقاد دائم لحظة بلحظة.

كما  تم التنبيه ضرورة وجود الزائرة الصحية داخل جميع لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024  لضمان سير الامتحانات بسلام وأمان للطلاب.

وتلقت جميع لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ، تعليمات رسمية تشدد على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ، وعدم السماح باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان الإمتحانية مع الطلاب والملاحظين والمراقبين مؤكدا علي ضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات للغش وكل ما من شأنه مخالفة القواعد المنظمة للعمل.

الصف الثالث الإعدادي الثالث الإعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية الاعدادية

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