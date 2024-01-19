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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم 4 أشقاء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالبحيرة

إصابة 8 أشخاص في
إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بينهم 4 أشقاء بجروح وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، مساء اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوقوع حادث تصادم  سيارة ملاكي مع سيارة سوزوكي، بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية أمام قرية أبو الجود التابعة لذات المركز، مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- ش.ط، 3 سنوات، جرح قطعي بالوجه وكسر باليد اليمنى، وأشقائه ي.ط، سنتان، اشتباه ما بعد الارتجاج، ا.ط، 6 سنوات، اشتباه نزيف بالمخ، ال.ط، 9 سنوات، اشتباه ما بعد الارتجاج، ط.ي، 36 عاما، اشتباه كسر مبعد الارتجاج، خ.ر، 20 عاما، اشتباه نزيف بالمخ، س.ع، 32 عاما، جرح قطعي بفروة الرأس، ا.ن، 50 عاما، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج، حيث انتقلت عدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة إصابة 8 أشخاص تصادم بين سيارتين تصادم سيارة ملاكي حادث تصادم بين سيارتين حادث تصادم سيارة ملاكي مستشفى دمنهور التعليمي

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