أخبار التعليم|جامعة حلوان تتابع التسجيل ببرامج مركز اللغات بكلية الآداب.. أكبر برنامج تدريبي في التخاطب.. مركز الإرشاد النفسي بـ عين شمس يكشف التفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة حلوان تتابع التسجيل بالبرامج التدريبية بمركز اللغات بكلية الآداب

يعلن مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان عن فتح باب الحجز فى الدورة التدريبية ٢٠٢٤ بكافة اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز .

شروط الالتحاق ببرنامج الماجستير للفصل الدراسي الثاني باداب القاهرة

أعلنت الدكتورة نجلاء رأفت، عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن شروط الالتحاق ببرنامج الماجستير للفصل الدراسي الثاني 2023-2024.

أكبر برنامج تدريبي في التخاطب.. مركز الإرشاد النفسي جامعة عين شمس يكشف التفاصيل

أعلن مركز الإرشاد النفسي جامعة عين شمس عن بدء التقديم في اكبر برنامج تدريبي في التخاطب

في مصر والوطن العــربي.

موعد انتهاء تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بالترم الثاني

انطلق يوم السبت الماضي تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024، بعد أن وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

كل ما تريد معرفته حول الملتقى التوظيفي لجامعة عين شمس 2024

تنظم جامعة عين شمس الملتقى التوظيفي لعام 2024 تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزي مدير المركز، وذلك يومي 25 - 26 فبراير 2024، من الساعة 2 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية.

احصل على فرصة جديدة للدراسة خارج مصر.. تفاصيل التقديم

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول إعلان سفاره سلطنة بروناى دار السلام بإتاحة فرص للحصول على منح جديدة والقيام بفتح باب التسجيل للمنح الدراسية لحكومة سلطنة بروناى دار السلام، وأيضا من أجل استكمال الدراسة في درجات " الدبلومة، البكالوريوس ، والماجستير" لعام الدراسى 2024 ـ 2025