سعر هيونداي باليسايد الجديدة في السعودية

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي أسطولاً متنوعاً من السيارات الجديدة داخل السوق السعودي للسيارات، تشمل سيارات السيدان والكروس أوفر ومن أشهرها باليسايد موديل 2024.

هيونداي باليسايد موديل 2024

مواصفات هيونداي باليسايد موديل 2024

تتوفر السيارة هيونداي باليسايد موديل 2024 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 3800 سي سي، يضخ قوة تصل الى 295 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 335 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، بمنظومة دفع رباعي.

وتصل السرعة القصوى للسيارة هيونداي باليسايد موديل 2024 نحو 200 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.7 ثانية.

هيونداي باليسايد موديل 2024

تتوفر السيارة هيونداي باليسايد موديل 2024 من الداخل بالعديد من التجهيزات الفاخرة والأنيقة أبرزها شاشة تعمل باللمس بقياس 8 بوصة أو 10 بوصة حسب الطراز، تدعم أنظمة اندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وبلوتوث، ومنافذ USB ، ونظام ملاحة وراديو يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية، وإضاءة داخلية محيطة.

جاءت السيارة هيونداي باليسايد موديل 2024 من الخارجي بتصميم رياضي فاخر، مزود بمصابيح LED وشبك أمامي أسود من الكروم بتصميم عصري، وفتحة سقف بانوراميه، وقضبان سقف.

تتميز السيارة هيونداي باليسايد موديل 2024 بعدد من أنظمة الأمن والسلامة ومساعدة السائق مثل حساسات أمامية وخلفية لمساعدة الركن، و7 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق (ABS)، ونظام التحكم بالتوازن (VSC).

كما تتوفر السيارة هيونداي باليسايد موديل 2024 بنظام السيطرة على الانزلاق النشط (A-TRC)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPWS)، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات (HAC)، نظام المساعدة على نزول المنحدرات (DAC).

هيونداي باليسايد موديل 2024

أسعار السيارة هيونداي باليسايد موديل 2024

هيونداي باليسايد موديل 2024 الفئة الأولى بسعر 200,025 ريال

هيونداي باليسايد موديل 2024 الفئة الثانية بسعر 216,125 ريال