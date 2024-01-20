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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بودنج شوكولاتة | بأسهل الخطوات

بودنج شوكولاتة 
بودنج شوكولاتة 

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، طريقة عمل بودنج شوكولاتة خطوة بخطوة.

 

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مقادير  بودنج شوكولاتة 

2 كوب حليب
ربع كوب بودرة الكاكاو السادة
ربع  كوب نشا
ربع  كوب سكر
نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
نصف ملعقة صغيرة قهوة جاهزة
1 ظرف كريمة بودرة


للتزيين:
فواكه، مكسرات، كريمة مخفوقة

طريقة تحضير  بودنج شوكولاتة 

1 أحضري كاسات شفافة
2. في كسرولة ضعي الحليب، الكاكاو، النشا، السكر، الفانيليا، القهوة وقلبي باستعمال مضرب شبك لتختلط المكونات مع بعضها
3. ضعيها على النار واستمري بالتقليب بهدوء ليتماسك الخليط
4. ابعدي عن النار واضيفي الكريمة البودرة، قلبي لتختلط.
5. وزعي الخليط في الكاسات
6. ضعيها في البراد
7. زيني بالفواكه والكريمة
 

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