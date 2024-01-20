طريقة عمل بودنج شوكولاتة | بأسهل الخطوات

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، طريقة عمل بودنج شوكولاتة خطوة بخطوة.

مقادير بودنج شوكولاتة

2 كوب حليب

ربع كوب بودرة الكاكاو السادة

ربع كوب نشا

ربع كوب سكر

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

نصف ملعقة صغيرة قهوة جاهزة

1 ظرف كريمة بودرة



للتزيين:

فواكه، مكسرات، كريمة مخفوقة

طريقة تحضير بودنج شوكولاتة

1 أحضري كاسات شفافة

2. في كسرولة ضعي الحليب، الكاكاو، النشا، السكر، الفانيليا، القهوة وقلبي باستعمال مضرب شبك لتختلط المكونات مع بعضها

3. ضعيها على النار واستمري بالتقليب بهدوء ليتماسك الخليط

4. ابعدي عن النار واضيفي الكريمة البودرة، قلبي لتختلط.

5. وزعي الخليط في الكاسات

6. ضعيها في البراد

7. زيني بالفواكه والكريمة

