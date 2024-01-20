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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض.. شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة أصالة، وذلك خلال إحيائها مساء يوم الخميس حفلا غنائيا ليلة صلاح الشرنوبي في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

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ولفتت أصالة الأنظار في الحفل بإطلالة مميزة وغير تقليدية، حيث ظهرت بفستان طويل باللون الأبيض مما جعلها تشبه العروس.

علق إيلي حنا، ناقد الموضة اللبناني على فستان أصالة  بحفل ليلة صلاح الشرنوبي في السعودية، قائلا:"طالعة عروس بهالفستان! الفستان انيق و مرتب كلاسي و لابقلها كتير و كتير مناسب جسمها ومريح للنظر."

تابع ناقد الموضة:"الشعر و المكياج ولا غلطة! المكياج تحديدا كتير موفق و مصغرها ٢٠ سنة، و بعطي الاطلالة 8.5/10."

أصالة
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