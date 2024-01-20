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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إيحاءات جنسية وضعف إيرادات| بطلات فيلم الملكة بمرمى النيران والجمهور يخرج عن صمته

فيلم الملكة
فيلم الملكة

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي صناع فيلم "الملكة" التي تقدم بطولته الفنانة هالة صدقي وعدد كبير من نجوم الوسط الفني، وذلك بسبب الإيحاءات الجنسية الذى يحتوي عليها الإعلان الدعائي للعمل. 
 

هالة صدقي 

حالة من الغضب بسبب فيلم الملكة


وكانت أبرز تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي هي: "هي الرقابة بتسمح بالحاجات اللي زي دي إزاي"، وعلق شخص أخر قائلًا: "إيه الإسفاف ده، انتم عندكم ولاد وطالعين تقولوا في أفلامكم كلام بالطريقة دي، بجد إيه ده، فيلم فاشل عشان كده كله إيحاءات يعني بتعملوا كده قصدكوا عشان ينجح".
ونشر حساب آخر قائلًا: "كل دي إيحاءات جنسية حرام، كلام خارج وقبيح".


قصة فيلم الملكة لهالة صدقي


تدور أحداث مسلسل "الملكة" في إطار كوميدي ، إذ تتعرض سيدة أعمال تدعى ماجدة للعديد من المضايقات لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها وتستطيع الحصول على كامل حقوقها.
أبطال فيلم الملكة 
يذكر أن فيلم الملكة يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم هالة صدقي، رانيا يوسف، الفنان دينا، باسم سمرة، شيرين رضا، كريم عفيفي، محمد رضوان، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبد العزيز.

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آخر أعمال هالة صدقي 
 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي الفنية كانت بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان العام الماضي وحقق نجاحًا فاق كل التوقعات ونسب مشاهدة مرتفعة وسط مشاركة نخبة من النجوم على رأسهم الفنان محمد رمضان.

فيلم الملكة 


العرض الخاص لفيلم الملكة 
 

ولا سيما أن العرض الخاص لفيلم الملكة، أقيم يوم الأربعاء الماضي داخل أحدى المولات التجارية بالقاهرة الكبرى بحضور أبطال وصناع العمل. 
 

فيلم الملكة يحتل المركز السابع في الإيرادات


لم يحقق فيلم الملكة إيرادات كبيرة منذ طرحه بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء الماضي، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صحفي، قائلا: "إنه جاء في المركز السابع حتى أمس الجمعة، إذ حقق إيرادات بلغت 72 ألف جنيه فقط لا غير".

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