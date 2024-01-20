هل يمكن أن يتخلى بايدن عن نتنياهو؟ .. غزة أكبر خطر على الرئيس الأمريكي بعد تفجير حزبه من الداخل

يتعرض الرئيس الأمريكي لاختبار سياسي في إسرائيل وفي الداخل مع الصراع في غزة، وأصحبت غزة أكبر خطر على مستقبل الرئيس، وذلك بعد أن تسببت الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر في تفجير الحزب الديمقراطي، الذين ينتمى إليه بايدن، من الداخل، وأصبح هناك انقسام كبير حول التعامل الأمريكي مع تلك الحرب، وهو مؤشر خطير في 2024، وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة بنهاية عام، ولكن تدور أحداثها من الآن مع الانتخابات الداخلية لاختيار مرشح كل حزب.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فإنه رغم علاقة جون بايدن العميقة بدولة إسرائيل – على المستويين الشخصي والسياسي، إلا أن السياسة في المنطقة في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية - والسياسة في الداخل في قاعدة حزبه الديمقراطي - تضع وجهات نظره التي طالما تمسك بها على المحك، والتي من الممكن أن تغير كثيرا في سياساته في الأيام القادمة لمحاولة منع انقسام حزبي داخلي قد يشكل خطرا على مستقبل بايدن والحزب، بل ومستقبل أمريكا بالكامل.

نتنياهو يواصل إحراج بادين

وأشارت الصحيفة إلى استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إحراج بادين، وزيادة الضغوط عليه، حيث رفض مرارًا وتكرارًا الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، بما في ذلك خلال تصريحاته هذا الأسبوع – حتى في الوقت الذي يضغط فيه بايدن وإدارته من أجل التوصل إلى اتفاق تكامل اقتصادي إقليمي يتضمن طريقًا نحو حل الدولتين .

وفي الوقت نفسه، فإن دعم بايدن الثابت لإسرائيل يصطدم بجيل من الناخبين الشباب، وهم أكثر تشككا في الحكومة الإسرائيلية وأكثر تعاطفا مع الفلسطينيين من الناخبين الديمقراطيين الأكبر سنا، وهذا يعني أن على بايدن أن يتغلب على نتنياهو والانقسامات في حزبه أثناء سعيه لإعادة انتخابه، وهو تحدى كبير يزيد من صعوبته تصرفان نتنياهو وحكومته الهوجاء والإجرامية بحق قطاع غزة.

علاقة بايدن بإسرائيل عميقة

وعن علاقة الرئيس الأمريكي بتل أبيب، فقد تم تأجيج علاقة بايدن الطويلة الأمد مع إسرائيل لأول مرة من قبل والده خلال محادثات مائدة العشاء حول المحرقة، كما يروي الرئيس في كثير من الأحيان، وفي أول رحلة دبلوماسية له إلى إسرائيل في عام 1973، بصفته عضوًا منتخبًا حديثًا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، التقى بايدن برئيسة الوزراء آنذاك غولدا مئير – وهو لقاء لا يزال يتحدث عنه باعتباره يترك انطباعًا قويًا، وقد عاد إلى إسرائيل عدة مرات، ويتذكر الدبلوماسي الأمريكي السابق دينيس روس وجوده في فندق الملك داود في القدس عام 2002، خلال الانتفاضة الثانية، وكان الفندق الذي عادة ما يكون مزدحما مهجورا بسبب التفجيرات الانتحارية المتكررة، وقال روس: "نزلت لتناول الإفطار وكانت الغرفة فارغة تماما، باستثناء طاولة واحدة، بها شخصان والشخصان هما جو بايدن وتوني بلينكن".

ويتذكر روس حينها سأل بايدن عن سبب وجوده هناك وسط أعمال العنف المستمرة، فقال: "هذا هو بالضبط الوقت الذي يجب أن أكون فيه، فقد بقيت في ذهني لأنها تعكس مواقفه تجاه إسرائيل"، وقد كانت رسالة: إسرائيل لن تكون معزولة، ولن يكون وحده. وسوف يكون لها دائما الولايات المتحدة كصديق، وهذه هي الرسالة التي يحملها بايدن حتى يومنا هذا، وقال آرون ديفيد ميلر، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الذي قدم المشورة للرؤساء السابقين بشأن سياسة الشرق الأوسط: "لا يوجد رئيس أمريكي آخر يتمتع بهذا النوع من الخبرة والتفاعل المستمر منذ عقود مع شعب إسرائيل وفكرة إسرائيل ودولة إسرائيل".

بايدن لم يغير التزامه ولكن العالم من حوله ملتهب

ووفقا للصحيفة الامريكية، فقد كان بايدن ثابتا في دعمه لإسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى، في 7 أكتوبر، وتعهدت إسرائيل بتدمير قادة حماس، ولكن الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين ارتفعت بشكل كبير، وقالت وزارة الصحة في غزة هذا الأسبوع إن أكثر من 24 ألف شخص قتلوا، وتزايدت الدعوات لوقف إطلاق النار – بما في ذلك من بعض الديمقراطيين، ولكن بايدن واصل دعم الهجوم العسكري الإسرائيلي.

وهنا يقول ميلر: "لقد سألني الناس مراراً وتكراراً: هل سيتغير في مرحلة ما، أليس كذلك؟ سيرفع سماعة الهاتف، وسيتصل بنتنياهو وسيقول: كفى، كفى بالفعل، فكان ردي هو: لا أعتقد أن تلك اللحظة ستحدث، فقد كانت هذه مشكلة عاطفية بالنسبة له منذ البداية، ولكن الأمور من حوله ملتهبة وقد تدعه لأخذ خطوات للخلف والابتعاد عن نتنياهو وحكومته قليلا".

الديمقراطيين منقسمون بشأن الصراع

ويشير حلفاء بايدن إلى أن دعم الرئيس لإسرائيل يعكس إلى حد كبير إرادة غالبية الجمهور الأمريكي، وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الأميركيين يدعمون إسرائيل في الصراع، وقال جونا بلانك، مستشار السياسة الخارجية السابق لبايدن منذ ما يقرب من عقد في مجلس الشيوخ: "هذه قضية يشعر فيها بأن السياسة وأمعائه في نفس المكان"، ولكن تظهر استطلاعات الرأي أيضًا أن الديمقراطيين منقسمون، وإذا أظهر بايدن المزيد من الدعم للفلسطينيين، فقد يعرض نفسه لمزيد من الانتقادات قبل الانتخابات.

وقال: "أعتقد أن الرئيس سيكون ضعيفا سياسيا أمام بعض الديمقراطيين المحافظين وبالتأكيد أمام الجمهوريين إذا سمح لهم في الواقع بتصويره على أنه شخص لم يكن متعاطفا بما فيه الكفاية مع الإسرائيليين، ولكن أيضا يريد بعض الديمقراطيين من اليسار أن يبذل بايدن المزيد من الجهد لإظهار التعاطف مع الفلسطينيين الذين يعانون، حيث إنهم يرون بايدن يعانق نتنياهو ونادرًا ما ينتقده علنًا بسبب الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين"، وهنا يقول مستشاره السابق بلانك، إن أسلوب بايدن ليس هو انتقاد الأشخاص الذين يتفاوض معهم بشكل خاص علنًا، حيث يعتقد جو بايدن أن الانتقادات العلنية تأتي بنتائج عكسية ومهينة نوعًا ما"،

هل يدفع بايدن ثمناً سياسياً في 2024؟

ورصدت الصحيفة في نهاية تقريرها مؤشرات عقاب غزة لبادين، وذكرت أنه خلال الحملة الانتخابية، واجه بايدن محتجين انتقدوه بسبب دعمه لإسرائيل، بما في ذلك خلال خطاب رفيع المستوى في وقت سابق من هذا الشهر، وقد سُئل هذا الأسبوع عما إذا كان يشعر بالقلق من خسارة الأصوات بشأن هذه القضية، فقد انحرف عن مساره، في إشارة إلى خصمه المحتمل، الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي فرض قيود السفر على بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وبعد التحدث مع نتنياهو يوم الجمعة - وهي محادثة تضمنت بعض المناقشات حول حكم ما بعد الحرب في غزة - أعرب بايدن عن تفاؤله بأن نتنياهو يمكن أن يقبل في نهاية المطاف حل الدولتين "في حالة الحل الصحيح"، والافتراض من البيت الأبيض وحلفاء بايدن هو أن الصراع سيكون في مكان مختلف تمامًا بحلول الوقت الذي يبدأ فيه الناس التصويت فعليًا.

وقال السيناتور كريس كونز، ديمقراطي من ولاية ديلاوير، الرئيس المشارك لحملة إعادة انتخاب بايدن وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "أعتقد أن ما يهم هو ما سيحدث بعد ذلك، وأتوقع تماما أنه سيكون هناك تغيير، وستكون هناك زيادة في المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسيكون هناك تغيير جذري في وتيرة القتال [الإسرائيلي] ضد حماس في غزة".

وأعرب كونز عن تفاؤله بشأن "المصالحة الإقليمية" - الجهود المبذولة لتحقيق السلام من خلال تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، ولكنه حذر من أنه إذا لم يكن ذلك ممكنا، وإذا لم يحدث ذلك خلال الشهرين المقبلين، فأعتقد أن هناك شرائح من القاعدة الديمقراطية ستكون أكثر قلقا وخيبة أمل.