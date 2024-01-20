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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروس الجنة.. وفاة صيدلانية بعد عام من زواجها بسبب مضاعفات الحمل

الصيدلانية الراحلة
الصيدلانية الراحلة

سادت حالة من الحزن بين أهالي مركز الباجور بمحافظة المنوفية عقب وفاة الدكتورة الصيدلانية دينا علي مدبولي بعد زواجها بعام.

وشيع الأهالي الجثمان من مسجد حافظ وسط حالة من الحزن بين جميع الأهالي لوداع ابنة قرية فيشا الصغري.

ونعى الأب ابنته قائلا: "ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وانا على فراقك لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي الله ..لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة بنتى الغالية قرة عينى عروسة الجنة د.دينا على مدبولى والدفنة بعد صلاة الظهر من مسجد حافظ ... ويقام العزاء بفيشا الصغرى بدوار الناحية البحرية".

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وأكد الأهالي، أن الدكتورة دينا صيدلانية تخرجت منذ عام 2021 وتزوجت منذ عام ورزقها الله بالحمل لكن أصيبت بسقوط الحمل ومنذ ذلك اليوم إصابتها عدة مضاعفات.

وأشاروا إلي أنها دخلت في غيبوبة كاملة منذ اسبوعين وفقدت القدرة علي التواصل مع أسرتها الي أن لقيت ربها مساء أمس الجمعة.

وانتشرت صور الراحلة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وسط حالة من الحزن بين الجميع ونعيها بعبارات وكلمات مؤثرة.

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