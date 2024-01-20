مصرع وإصابة زوجين في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيبت زوجته بسحجات وكدمات إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الحربي ابو صوير وتم نقل الجثة والتحف عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي الصالحية وتم نقل المصابة الي المستشفي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية يفيد إستقبال كلا من "قايز م ع " 47 سنة مقيم ابو حماد "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي.

كما تم إستقبال "هيام م ح" 36 سنة مقيمه ابو حماد مصابة بسحجات وكدمات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الحربي ابو صوير وتم نقل الجثة والتحف عليها تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي الصالحية وتم نقل المصابة الي المستشفي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.