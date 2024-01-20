مسؤول بواشنطن يؤكد تنفيذ مسلحين بالعراق هجوما على قاعدة جوية أمريكية

أكد مسؤول أمريكي أن الهجوم على القوات الأمريكية في قاعدة جوية في العراق تم تدبيره من قبل مسلحين يعملون داخل البلاد. وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن أفرادا أمريكيين تعرضوا لإصابات طفيفة، في حين أصيب أحد أفراد أجهزة الأمن العراقية بجروح خطيرة في الهجوم.

أبلغت مصادر أمنية في العراق، إلى جانب مصدر حكومي، رويترز أن القاعدة الجوية استهدفت بعدة صواريخ أطلقت من داخل العراق. وأكد مسؤول أميركي ثان هذه المعلومات، ونسب الهجوم إلى مسلحين متمركزين داخل البلاد.

يضاف هذا الحادث إلى سلسلة من الهجمات على أفراد عسكريين أمريكيين في المنطقة منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر. ووفقا للتقارير، كان هناك 58 هجوما على الجيش الأمريكي في العراق و83 هجوما إضافيا في سوريا من قبل مسلحين مدعومين من إيران. تتضمن هذه الهجمات عادةً مزيجًا من الصواريخ وطائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه.